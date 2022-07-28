Детей эвакуируют из лагеря из-за лесного пожара в Якутии

В Якутии из-за лесного пожара в Мирнинском районе возле села Арылах принято решение эвакуировать детей из детского лагеря «Орленок». В ближайшее время их доставят во дворец спорта «Кимберлит».

Также детей вывозят и из других поселений Мирнинского района. Их разместят в общежитии МРТК, сообщает ИА YakutiaMedia.

В селе Арылах огонь охватил пять жилых домов, которые стоят на берегу реки Малая Ботуобия. Начинается эвакуация населения. Ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра.

На место прибыл прокурор города Мирного. По факту возникновения лесного пожара, перешедшего на населенный пункт, организована проверка. Причины и ущерб устанавливаются.