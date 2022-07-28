В Кремле сочли необходимым освободить Украину от неонацистских настроений

Украину необходимо освобождать от проявлений неонацистских настроений. Такие меры уже принимаются в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом сообщил 28 июля на брифинге пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал журналистам сделанное накануне заявление главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина о том, что необходимо расширить зону спецоперации и освободить Киев и другие исторически русские города.

«В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений таких неонацистских настроений. Это необходимо. И необходимо принять меры, которые, собственно, и принимаются в русле специальной военной операции для того, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР», — сказал Песков.

20 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что в связи с активными поставками западного вооружения на Украину географические задачи спецоперации по защите Донбасса претерпели изменения. Теперь к ним относится освобождение не только Луганской и Донецкой Народных Республик, но и ряда других территорий.

Пушилин и до этого призывал освободить «все русские города». Тогда, 17 июня, Песков напомнил, что главной целью российской спецоперации является обеспечение безопасности и спасение мирного населения Донбасса.

Россия объявила о проведении спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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