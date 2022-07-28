В Кремле прокомментировали расторжение контракта Египта на покупку зерна

Отношения Египта с другими странами — это дела этих стран. Об этом заявил в четверг, 28 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Журналисты также спросили Пескова, имеет ли отношение визит министра иностранных дел России Сергея Лавров к расторжению Египтом соглашения с Украиной на покупку пшеницы, на что он ответил отрицательно.

«Это вряд ли связано с визитом Лаврова, у нас свои отношения с Египтом, свои контракты на соответствующие поставки, которые Россия выполняет», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в этот день стало известно о том, что власти Египта расторгли контракты на поставку 240 тыс. т пшеницы с Украины, которые были закуплены в декабре прошлого года. Сообщалось, что четыре партии пшеницы были закуплены по цене от $346 до $360 за 1 т, включая расходы на доставку, говорится в публикации. В апреле текущего года Египет заплатил за 1 т около $494,3.

Ранее в среду замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что выход первых судов с украинским зерном может начаться уже в ближайшее время. Так, в Стамбуле начал работать Совместный координационный центр по вывозу зерна, целью которого станет организация бесперебойных поставок продукции.

22 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Как пояснил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Подписала тогда же соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна и украинская делегация.

Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления.

23 июля стало известно о том, что Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир. Днем позже, по итогам переговоров с Лавровым, министр иностранных дел арабской республики Самех Шукри заявил, что кризис на украинской территории негативно сказался на продовольствии и энергетике во всем мире, а также привел к нарушению логистических цепочек. что

Тем временем Лавров отметил, что Египет выступает за урегулирование ситуации в ближайшем времени с учетом интересов всех участников в рамках закона.

20 июля Лавров отметил, что Украину будут удерживать от любых конструктивных действий и не позволят вести переговоры с Россией. Он также отметил, что США и Великобритания хотят превратить конфликт на Украине в полномасштабное военное столкновение России и Европы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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