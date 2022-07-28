В ГД объяснили решение Каира расторгнуть контракты с Киевом по пшенице

Решение Египта расторгнуть контракты с Украиной на поставку пшеницы — это лишнее подтверждение, что в мире, кто бы что ни декларировал, правят национальные интересы. Об этом в четверг, 28 июля, заявил «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, депутат от ЛДПР Станислав Наумов.

«Это лишнее подтверждение того, что в мире, кто бы что ни декларировал, правят национальные интересы. Можно много и долго поддерживать Украину на словах, но любое адекватное правительство будет заботиться, прежде всего, о своих гражданах. Вот и Каир принял абсолютно разумное решение не участвовать в политизированной зерновой сделке с Украиной, а закупить пшеницу там, где это дешевле, проще и надежнее, — в России», — подчеркнул он.

Накануне агентство Reuters сообщило, что власти Египта расторгли контракты на поставку 240 тыс. т пшеницы с Украины, которые были закуплены в декабре прошлого года. Четыре партии пшеницы были закуплены по цене от $346 до $360 за 1 т, включая расходы на доставку, говорится в публикации. В апреле текущего года Египет заплатил за 1 т около $494,3.

27 июля замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что выход первых судов с зерном с Украины может начаться уже в ближайшее время. Так, в Стамбуле начал работать Совместный координационный центр по вывозу зерна, целью которого станет организация бесперебойных поставок продукции.

22 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Как пояснил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Подписала тогда же соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна и украинская делегация.

Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Входящими в порты Украины судами, по словам высокопоставленного представителя ООН, будут командовать украинские лоцманы. При этом продуктовая сделка в Стамбуле не предполагает военного сопровождения судов.

В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

24 июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Он отмечал, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.