Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России
Мир
Песков призвал не доверять данным NYT о потерях России на Украине
Мир
В Германии с 1 октября начнут взимать дополнительный сбор за пользование газом
Мир
ВС России уничтожили до 70 человек личного состава ВСУ в районе Артемовска
Мир
В Еврокомиссии оценили возможность запрета выдачи виз россиянам
Мир
Россия передала Литве ноту из-за банковских проблем с транзитом в Калининград
Мир
Захарова оценила слова Зеленского об истинной наследнице Киевской Руси
Мир
Российская авиация уничтожила под Херсоном более 130 украинских военных
Мир
Песков указал на отсутствие шансов у Борреля стать популярнее Лаврова
Политика
В ГД объяснили решение Каира расторгнуть контракты с Киевом по пшенице
Политика
В Кремле сочли необходимым освободить Украину от неонацистских настроений
Общество
Москвичам спрогнозировали улучшение погоды в выходные дни

В ГД объяснили решение Каира расторгнуть контракты с Киевом по пшенице

Депутат Наумов о решении Египта по пшенице: это лишнее подтверждение, что в мире правят национальные интересы
0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение Египта расторгнуть контракты с Украиной на поставку пшеницы — это лишнее подтверждение, что в мире, кто бы что ни декларировал, правят национальные интересы. Об этом в четверг, 28 июля, заявил «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, депутат от ЛДПР Станислав Наумов.

Свобода вывоза: что вошло в соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН
И когда подписанные в Стамбуле документы вступят в действие

«Это лишнее подтверждение того, что в мире, кто бы что ни декларировал, правят национальные интересы. Можно много и долго поддерживать Украину на словах, но любое адекватное правительство будет заботиться, прежде всего, о своих гражданах. Вот и Каир принял абсолютно разумное решение не участвовать в политизированной зерновой сделке с Украиной, а закупить пшеницу там, где это дешевле, проще и надежнее, — в России», — подчеркнул он.

Накануне агентство Reuters сообщило, что власти Египта расторгли контракты на поставку 240 тыс. т пшеницы с Украины, которые были закуплены в декабре прошлого года. Четыре партии пшеницы были закуплены по цене от $346 до $360 за 1 т, включая расходы на доставку, говорится в публикации. В апреле текущего года Египет заплатил за 1 т около $494,3.

27 июля замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что выход первых судов с зерном с Украины может начаться уже в ближайшее время. Так, в Стамбуле начал работать Совместный координационный центр по вывозу зерна, целью которого станет организация бесперебойных поставок продукции.

22 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Как пояснил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Подписала тогда же соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна и украинская делегация.

Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Входящими в порты Украины судами, по словам высокопоставленного представителя ООН, будут командовать украинские лоцманы. При этом продуктовая сделка в Стамбуле не предполагает военного сопровождения судов.

В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

24 июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Он отмечал, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022