В Европе планируется построить 250 новых водородных заправок

К 2026 году Германия совместно с Австрией и Данией планирует построить в Европе 250 новых водородных заправочных станций. Об этом 28 июля сообщил немецкий журнал Аutobild.

К 2026 году совместное предприятие по водородному топливу хочет сделать водород ведущим энергоносителем для безэмиссионной мобильности, осуществить переход от ископаемых видов топлива к климатически нейтральным решениям.

«Мы сделаем водород ведущим энергетическим решением для мобильности в Европе без выбросов», — заявил Олаф Борбор, главный исполнительный директор совместного предприятия.

Сеть водородных заправочных станций для грузовых и легковых автомобилей будет включать в себя как уже существующие заправочные станции с традиционными видами топлива, так и новые водородные точки на основных транспортных маршрутах.

Новое объединение надеется, что идея с расширение заправочных водородных станций не пройдет мимо компании Hyundai Hydrogen Mobility, главным европейским продавцом грузовиков Hyundai Xcient на водородных топливных элементах.

27 июля Минпромторг России рассмотрел и поддержал заявку на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) с компанией «Аурус» по выпуску автомобилей с гибридным двигателем. Контракт предусматривает изготовление более 7,5 тыс. автомобилей.