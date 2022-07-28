Лесной пожар перекинулся на жилые постройки в селе Якутии

В Якутии в Мирнинском районе лесной пожар дошел до жилых построек села Арылах. На место для тушения вылетел вертолет Бе-200 МЧС. С огнем пытаются бороться специальные лесопожарные формирования, местные жители, пожарно-спасательный гарнизон.

ИА SakhaNews со ссылкой на региональное правительство пишет, что огнем охвачено пять домов, расположенных на берегу реки Малая Ботуобия. Начинается эвакуация населения. Ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра.

В республиканском оперативном штабе ИА YakutiaMedia рассказали, что прокуратура Мирного организовала проверку того, как уполномоченные органы исполняют законодательство о защите населения и территорий от ЧС.

В селе Арылах проживают порядка 1,6 тыс. человек. В населенном пункте 245 частных домов и 62 многоквартирных дома.

Ранее сообщалось, что в России лесопожарные службы за сутки потушили 41 лесной пожар на почти 2 тыс. га. Сильнее всего горят леса в Хабаровском крае и Якутии. Там площадь возгорания составляет 11 тыс. и почти 10 тыс. га соответственно. На тушении задействованы более 2,5 тыс. человек, 157 единиц техники и 34 воздушных судна.