ПСБ выпустил карту Mir Supreme с максимальной выгодой от покупок

ПСБ совместно с платежной системой «Мир» выпустил дебетовую и кредитную карту Mir Supreme для участников премиальной программы банка Orange Premium Club +. Об этом сообщает пресс-служба ПСБ.

Среди преимуществ Mir Supreme — возможность выбрать одну из двух опций кешбэка. Одна из них позволяет клиенту возвращать до 2% от суммы, потраченной на любые товары в супермаркетах, магазинах одежды и обуви, в кафе и ресторанах и т.д. Другая опция предполагает кешбэк 10% с покупок в выбранной категории при общих тратах на сумму от 80 тыс. рублей в месяц и 5% во второй категории при покупках на сумму более 10 тыс. рублей.

Держатель карты также получает дополнительные преимущества от платежной системы «Мир»: повышенный кешбэк 5% в любых российских ресторанах, а также кешбэк на особых условиях в других категориях.

Кроме того, банк предоставляет участникам программы Orange Premium Club + приоритетный доступ в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов.

Mir Supreme предусматривает льготные тарифы по переводам и платежам, позволяет бесплатно снимать наличные в любых банкоматах в России.

Как рассказал директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко, в банке проанализировали транзакционную активность клиентов за последние полгода и изучили изменения в структуре их повседневных расходов. Полученные данные были учтены при формировании программы лояльности карты Mir Supreme, отметил Коробченко. По его словам, ПСБ предложил клиентам «расширенную бонусную программу с максимальной выгодой от покупок, сохранив при этом прозрачную и понятную систему начисления кешбэка».

Карта Mir Supreme выпускается и обслуживается бесплатно. Заказать ее можно в интернет-банке и мобильном приложении, через сайт банка, колл-центр или персонального менеджера, а получить - лично в любом отделении ПСБ или заказав курьерскую доставку.