Российская авиация уничтожила под Херсоном более 130 украинских военных

Российская авиация ударами высокоточного оружия уничтожила в Херсонской области более 130 военных Украины, сообщили 28 июля в Минобороны РФ. В результате свою боеспособность полностью утратил батальон 60-й пехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В районе населенного пункта Тополиное Херсонской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады ВСУ. Только за истекшие сутки ликвидированы более 130 военнослужащих данного подразделения», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил об уничтожении военными Вооруженных сил России (ВС РФ) до 70 человек личного состава ВСУ и свыше пяти единиц украинской техники в районе Артемовска Донецкой Народной Республики (ДНР).

27 июля в министерстве доложили о практически полной утрате боеспособности 53-ей механизированной бригады. Также Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили более 100 ракет к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, нанеся высокоточный удар по складу боеприпасов в Днепропетровской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».