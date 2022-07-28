Трое подростков и взрослый пострадали при столкновении авто на Ставрополье
В Новоселицком округе Ставропольского края в результате столкновения двух легковых авто пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла утром 28 июля на 55-м км дороги Александровское — Новоселицкое — Буденновск. По предварительной информации, при повороте налево в автомобиль Nissan врезалась Subaru, которая в этот момент пошла на обгон. От удара обе легковушки вылетели в кювет.
В результате ДТП различные травмы получил водитель Nissan и его 15-летний пассажир. В Subaru пострадали двое детей в возрасте 11 и 13 лет. Пострадавших доставили в Новоселицкую районную больницу, пишет NewsTracker.
Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.
27 июля на 388-м км федеральной трассы М-4 «Дон» в Липецкой области водитель Mercedes-Benz выехала на встречку и врезалась в Volkswagen. Водитель Volkswagen погиб.