«Пациенты, которым было показано пребывание в хосписе, вернулись в семью»

Российские медики исследуют новый метод борьбы с раком на последних стадиях — радиоактивные лекарства. Как показывает практика, он позволяет вернуть к нормальной жизни дома в кругу семьи тех пациентов, которым было показано пребывание в хосписе. Об этом в интервью «Известиям» сообщил директор Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова Минздрава России Дмитрий Майстренко . Также специалист рассказал о передовых методах в современной ядерной медицине, развитии новых способов диагностики рака и международном взаимодействии онкологов в современных условиях.

«Сейчас мы лечим радиофармпрепаратами, когда другие методы себя исчерпали»

— В вашем институте разрабатывают радиофармпрепараты, то есть, по сути, радиоактивные лекарства для лечения онкологии на третьей-четвертой стадии. Какие есть результаты?

— Речь о новом направлении в медицине и онкологии — тераностике, когда радиофармпрепараты (РФП) используют не только в диагностике, но и в терапии запущенных стадий онкологических заболеваний . Сейчас мы лечим РФП пациентов с гормонорезистентными формами рака предстательной железы, когда другие методы себя исчерпали, и людей с запущенными стадиями нейроэндокринных опухолей (заболевание, которое может поражать поджелудочную железу, желудочно-кишечный тракт, бронхолегочную систему, а также другие органы).

Если вернуться к вопросу, то ряд пациентов на терминальной (последней) стадии рака предстательной железы получили радиофармпрепарат «Актиний — ПСМА» . Опыт первых применений показал положительные результаты. Пациенты из состояния неизлечимо больных, которым было показано пребывание в хосписе, вернулись в семью и не испытывают бытовых трудностей, а половина даже вернулись к труду .

Майстренко Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— А что насчет лечения нейроэндокринных опухолей?

— Хочется поделиться радостью от результатов лечения другим радиофармпрепаратом — «Актинием — ДОТАТЕ» . Его получали пациенты с нейроэндокринной опухолью в стадии неконтролируемого распространения процесса, когда у них были множественные метастазы . После трех курсов лечения этих пациентов при обследовании «живых» метастазов (тех, которые могут привести к прогрессированию заболевания) не было. Эти результаты вселяют в нас оптимизм.

— Как и где производят радиофармпрепараты? Нынешних объемов достаточно?

— Производство организовано на базе нашего центра с использованием поставляемых нам отечественных изотопов и пептидов-предшественников . Нормативная база, созданная по инициативе министра здравоохранения Михаила Мурашко, позволяет нам самостоятельно нарабатывать препараты для собственных нужд. В результате работы наших радиохимиков получаем необходимые нам радиофармпрепараты в достаточных объемах.

Сейчас в рутинной практике нашего центра мы используем для позитронно-эмиссионной томографии 11 радиофармацевтических лекарственных препаратов, для ОФЭКТ (методы получения изображений после введения радиофармпрепаратов, совмещенных с компьютерной томографией) — девять РФП, для изотопной терапии — два препарата, для тераностики — два, для радиоэмболизации (лечение при помощи мельчайших сфер, содержащих радиоактивные вещества) — один.

«Поток онкопациентов пока не уменьшается»

— Какие еще новые методы лечения исследуете?

— Следует сказать о работах, которые позволят расширить возможности центра и дадут надежду пациентам: это субстанции, которые можно назвать «аппаратом целенаведения» РФП на клетки опухолей. Соединенные с источником лучевого воздействия, они позволят таргетно уничтожить только опухолевую ткань . Это передовая технология. Таким образом, ядерная медицина в нашей стране успешно развивается и нисколько не отстает от зарубежной.

Майстренко1 Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Какие направления онкомедицины развиваются в нашей стране быстрее всего?

— Сейчас у нас в арсенале есть практически все известные и применяемые в мире виды лечения: хирургия, химиотерапия, лучевая терапия и методы ядерной медицины . Как правило, при лечении конкретного пациента используется комплексный подход , что подразумевает применение всех возможностей, известных медицине. За последние годы отечественное здравоохранение было массово оснащено самой передовой техникой для лучевой терапии, что позволило значительно повысить эффективность лечения и снизить количество побочных явлений и осложнений. Прежде всего это отразилось на качестве жизни пациентов.

Что касается перспектив развития радиотерапии, то это в первую очередь совершенствование систем предлучевого планирования, а также запуск в России FLASH-терапии (облучение опухоли, при котором используются позитивно заряженные частицы — протоны) . От этих технологий лучевые терапевты ожидают перспективных результатов.

Если говорить о методах ядерной медицины, то, конечно, нас ждет расцвет тераностики — сочетания диагностики и лечения одновременно при использовании радиофармпрепаратов . Безусловно, нельзя сбрасывать со счетов продвижение разработок в сфере изотопных методов диагностики и лечения.

— А если говорить отдельно о диагностике, какие методы можно назвать перспективными?

— Особенно следует подчеркнуть возможности ПЭТ-диагностики (радионуклидный томографический метод исследования внутренних органов). Сегодня практически все онкологи страны опираются на этот метод выявления онкопатологии, что позволяет не только диагностировать заболевание, но и контролировать лечебный процесс, своевременно выявляя рецидивы.

Майстренко12 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— А всем ли нуждающимся пациентам доступна такая высокотехнологичная помощь, о которой вы рассказываете?

— Сейчас онкологическим больным медицинская помощь доступна в полном объеме. К сожалению, поток пациентов, поступающих на лечение в наш центр, пока не уменьшается. Это свидетельствует о том, что доступность лечения больным онкологического профиля на данный момент высокая. Каждый нуждающийся может получить всё необходимое для его здоровья. Сейчас в центре достаточный запас лекарств, аппаратный ресурс для диагностического и лечебного процессов в полном объеме. Возникали некоторые трудности с логистикой запасных частей для техосмотра и ремонта сложной импортной медицинской техники, но мы их преодолеваем в разумные сроки.

«Трудности есть, но мы их преодолеваем»

— Сотрудничаете ли вы с западными научными и медицинскими организациями в плане разработок и внедрения инновационных методик лечения рака?

— В последнее время налаживаются связи с казахскими коллегами и партнерами из Армении.

— В целом столкнулась ли российская медицина, и в частности радиология, с какими-либо проблемами в сложившейся международной обстановке? Всего ли хватает для лечения пациентов сейчас и всего ли будет достаточно в будущем?

— Сейчас трудности есть, но мы их преодолеваем . Видны положительные тенденции в стремлении всех заинтересованных звеньев здравоохранения — управленческое — Минздрав, контролирующее звено, сотрудники практического здравоохранения, в общем, всех нас — решать проблемы, которыми нас окружают зарубежные партнеры .

Майстренко123 Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время онлайн-совещания президента Владимира Путина с членами правительства, которое прошло 25 июля, рассказал, что в российском первичном звене медпомощи не хватает 1,3 тыс. онкологов, и радиологов в том числе. Как, на ваш взгляд, можно решить эту проблему?

— Мы стараемся решать озвученную министром проблему, активно работая в образовательной сфере. В нашем центре есть кафедра, где обучаются врачи онкологи, радиотерапевты, лучевые диагносты. Конечно, наши мощности не решат проблему дефицита кадров в масштабе страны, но, объединив усилия всех наших коллег и соратников, думаю, мы справимся с этой задачей.

— Рак можно вылечить, если выявить его на ранних стадиях. Расскажите нашим читателям, как правильно обследоваться, чтобы вовремя заметить проблему?