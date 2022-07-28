СМИ сообщили о засекречивании вузами РФ данных детей участников спецоперации

Российские вузы засекретили данные абитуриентов, которые поступают по льготам, так как являются детьми участников специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. На это 28 июля обратил внимание «Коммерсантъ».

Если иные абитуриенты распознаются по ФИО или СНИЛС, то детям военных присваивается «уникальный код».

Так, с текущего года правительство выделило для таких детей специальную квоту в 10% от общего числа бюджетных мест. При этом дети раненых или погибших в ходе спецоперации военных смогут поступать без экзаменов, а живых — со средними баллами по Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

«Известия» направили запрос в Минобрнауки. На момент публикации материала ведомство не предоставило комментариев.

30 мая президент России Владимир Путин подписал указ, в котором отмечается, что дети-сироты и несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ЛНР, ДНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

9 мая глава государства подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов. Согласно документу, правительство РФ должно обеспечить «установление образовательными организациями высшего образования для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов».

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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