Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России
Мир
Песков призвал не доверять данным NYT о потерях России на Украине
Мир
В Германии с 1 октября начнут взимать дополнительный сбор за пользование газом
Мир
ВС России уничтожили до 70 человек личного состава ВСУ в районе Артемовска
Мир
В Еврокомиссии оценили возможность запрета выдачи виз россиянам
Мир
Россия передала Литве ноту из-за банковских проблем с транзитом в Калининград
Мир
Захарова оценила слова Зеленского об истинной наследнице Киевской Руси
Мир
Российская авиация уничтожила под Херсоном более 130 украинских военных
Мир
Песков указал на отсутствие шансов у Борреля стать популярнее Лаврова
Политика
В ГД объяснили решение Каира расторгнуть контракты с Киевом по пшенице
Политика
В Кремле сочли необходимым освободить Украину от неонацистских настроений
Общество
Москвичам спрогнозировали улучшение погоды в выходные дни
Сюжет:

СМИ сообщили о засекречивании вузами РФ данных детей участников спецоперации

«Ъ»: российские вузы засекретили данные детей участников спецоперации
0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские вузы засекретили данные абитуриентов, которые поступают по льготам, так как являются детьми участников специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. На это 28 июля обратил внимание «Коммерсантъ».

Не по адресу: сирот до получения жилья хотят прописывать в интернатах
Как им поможет наличие регистрации в детдомах

Если иные абитуриенты распознаются по ФИО или СНИЛС, то детям военных присваивается «уникальный код».

Так, с текущего года правительство выделило для таких детей специальную квоту в 10% от общего числа бюджетных мест. При этом дети раненых или погибших в ходе спецоперации военных смогут поступать без экзаменов, а живых — со средними баллами по Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

«Известия» направили запрос в Минобрнауки. На момент публикации материала ведомство не предоставило комментариев.

30 мая президент России Владимир Путин подписал указ, в котором отмечается, что дети-сироты и несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ЛНР, ДНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

9 мая глава государства подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов. Согласно документу, правительство РФ должно обеспечить «установление образовательными организациями высшего образования для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов».

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022