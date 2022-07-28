СК РФ возбудил уголовное дело о халатности после убийства девушки в Новосибирске

В отношении полицейских, необоснованно отказавших в возбуждении уголовных дел по заявлениям матери 17-летней девушки, убитой ее бывшим молодым человеком в Новосибирске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 28 июля в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками полиции по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность <…> вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло по неосторожности смерть человека)», — рассказали в управлении.

В СК РФ отметили, что сотрудники отдела полиции необоснованно выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел и не проводили проверочные мероприятия в полном объеме. В результате мужчина, от которого исходили угрозы в адрес убитой девушки, осознавая свою безнаказанность, совершил в отношении нее уголовное преступление.

Советский районный суд в Новосибирске заключил под стражу на два месяца ранее судимого 27-летнего гражданина Таджикистана Хушнуда Хамроева, который подозревается в убийстве жительницы Новосибирска.

Накануне сообщалось, что Следственный комитет (СК) России даст оценку бездействию полицейских Новосибирска, проигнорировавших сообщения родственников об угрозах убитой 17-летней Анастасии. Следователи обнаружили в СМИ публикацию, что родственники убитой несовершеннолетней неоднократно писали заявления в полицию об угрозах от подозреваемого. Однако проверки не завершались возбуждением уголовного дела.

Убийство было совершено 26 июля, подозреваемый задержан по горячим следам и признался в совершении преступления.

Знакомые погибшей Анастасии предположили, что преступление было совершено на почве ревности. Подозреваемый в убийстве ранее состоял в отношениях с жертвой, во время которых применял насильственные действия по отношению к девушке из-за ее общения с другими мужчинами. Из-за постоянного давления погибшая прекратила общение с молодым человеком.