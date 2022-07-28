В России за сутки выявлено 11 515 заболевших коронавирусом

В России с 27 по 28 июля зафиксировали 11 515 новых случаев коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 28 июля, сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что относительно предыдущего показателя число ежесуточных госпитализаций сократилось на 8,4%. Предыдущий показатель был на уровне 1628 человек, теперь — 1491. Подтвержден 41 летальный исход.

«<…> выписано в связи с выздоровлением 5 018 человек, на 1,9% меньше по сравнению с 27 июля», — добавили в ведомстве.

Накануне замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила о выявлении семи случаев заболевания новым штаммом COVID-19 «Кентавр» на территории России. Пшеничная подчеркнула, что рост заболеваемости COVID-19 в стране не такой стремительный, как был в январе.

Необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет, добавила Пшеничная. Эксперт также отметила, что в сезон отпусков следует бережно относиться к своему здоровью, и рекомендовала использовать маску при первых признаках недомогания.

21 июля замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий порекомендовал россиянам пройти ревакцинацию от COVID-19 в связи с наблюдаемым ростом случаев заражения коронавирусной инфекцией. У получивших ранее дозу препарата течение болезни проходит легче.

Плутницкий добавил, что особенно важно пройти ревакцинацию людям пожилого возраста, а также пациентам с хроническими заболеваниями.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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