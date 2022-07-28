Более 2 тыс. рабочих мест создадут на ТОР «Приамурская» к 2028 году

В Амурской области утвердили перспективный план развития территории опережающего развития (ТОР) «Приамурская». Его главный акцент направлен на развитие промышленного сектора. В случае реализации производство строительных материалов резидентами вырастет более чем в 1,5 раза.

Заседание наблюдательного совета ТОР «Приамурская» под председательством губернатора Амурской области Василия Орлова при участии представителей Минвостокразвития РФ, федеральных и региональных органов власти, действующих резидентов и потенциальных инвесторов состоялось в Благовещенске, пишет ИА PriamurMedia.

По словам губернатора, территории опережающего развития необходимы для стимулирования приоритетных отраслей экономики региона и привлечения новых инвесторов, для улучшения качества жизни.

Резиденты ТОР получают льготы и преференции, в том числе сниженные ставки по налогам, страховым взносам, упрощенные административные процедуры. В Приамурье действуют три ТОР, в которые входит 40 резидентов. Общий объем инвестиций — более 7 млрд рублей. К 2028 году только на ТОР «Приамурская» резиденты создадут около 2,5 тыс. рабочих мест.

В середине июля сообщалось, что правительство РФ расширит границы территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка». Это будет сделано за счет включения дополнительных участков и части акватории Авачинской губы. Подобное расширение создаст условие для запуска новых инвестиционных продуктов, считают в кабинете министров.