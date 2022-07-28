В Германии с 1 октября начнут взимать дополнительный сбор за пользование газом
В Германии будет введен дополнительный сбор для потребителей газа. Об этом 28 июля сообщила газета Die Zeit.
Согласно документам министерства экономики и защиты климата ФРГ, которые оказались в распоряжении газеты, платежи будут введены с 1 октября и будут действовать до марта 2024 года.
Размер сбора пока неизвестен, власти должны будут сообщить о нем не позднее конца августа. Сумма будет зависеть от того, какие компенсационные претензии предъявят импортеры газа, отмечает «Газета.Ru».
Введение платы позволит поставщикам газа переложить на потребителей возросшие затраты на топливо. В Германии около половина домохозяйств пользуются газом для отопления жилищ.
27 июля поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию сократились до 20% от мощности газопровода. Это произошло на следующий день после того, как в Telegram-канале «Газпрома» появилось предупреждение о снижении поставок газа в связи с остановкой эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».
В июне была также частично снижена прокачка по газопроводу из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада отказывалась вернуть российской стороне после техобслуживания из-за санкций. Вследствие этого поставки газа были снижены. 17 июля стало известно, что канадская сторона все-таки отправила оборудование в Германию.
В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что турбина для «Северного потока» будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса.