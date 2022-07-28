ВС России уничтожили до 70 человек личного состава ВСУ в районе Артемовска
ВС РФ уничтожили до 70 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и более пяти единиц украинской техники в районе Артемовска Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в четверг, 28 июля, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Ударом высокоточных ракет воздушного базирования ВКС России по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск уничтожено до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники», — сказал он.
Также российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе Краматорска.
Кроме того, ВС РФ поразили за сутки шесть складов боеприпасов ВСУ в ДНР и Николавевской области.
Днем ранее офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ВСУ усилили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар.
Тогда же в Минобороны РФ сообщили, что в районе Артемовска полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады украинских войск. Кроме того, на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс» в Николаеве ВКС РФ уничтожили временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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