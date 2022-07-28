Москву с начала 2022 года посетили почти 9 млн туристов

За период с 1 января по июнь 2022 года Москву посетили около 9 млн туристов. Об этом в четверг, 28 июля, написал в своем блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Последние два с половиной года мы слышали множество прогнозов о неизбежном коллапсе туристической отрасли. Судя по всему, они не сбылись. Несмотря на все сложности, столичная индустрия гостеприимства постепенно восстанавливается после ковидного кризиса и других выпавших на ее долю испытаний», — написал градоначальник.

Он также указал на то, что в 2021 году в Москве побывали 16,9 млн туристов, что на четверть превысило показатель за 2020 год. С января по июнь текущего года количество туристов на 7% превысило уровень за первое полугодие 2021 года.

«Выросло и число экскурсантов. Приехали в Москву без ночевки 3,3 млн человек — на 5% больше, чем в первом полугодии 2021 года», — добавил Собянин, указав на то, что подавляющим большинством гостей являются жители других российских регионов — 8,3 млн.

11 июля Ростуризм заявил, что Москва, Краснодарский край и Московская область вошли в тройку направлений, которые россияне чаще всего выбирают для внутреннего туризма.