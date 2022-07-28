Москвичам спрогнозировали улучшение погоды в выходные дни

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в четверг, 28 июля, рассказала «Известиям» о погоде в Москвы на предстоящие выходные.

«Погода в выходные дни в Московском регионе будет улучшаться, ее будет определять промежуточный гребень антициклона. При переменной облачности в ночные часы осадков не ожидается, минимальная температура будет чуть ниже, чем мы могли наблюдать последние две недели, — +13…+15 градусов в столице и +10…+15 градусов по области», — сказала специалист.

Днем в выходные не исключен кратковременный дождь, а температура воздуха составит +23…+24 градуса.

«Это чуть ниже климатической нормы, но погода будет очень комфортной для отдыха», — добавила Позднякова.

В четверг, 28 июля, в Москву придет холодный атмосферный фронт. Его активность будет нарастать по мере повышения температуры, после 13 часов начнутся дожди. В среднем в этот день может выпасть от 5 до 14 мм осадков, а местами и до 25 мм. Ливни могут сопровождаться грозами и даже градом. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Такую погоду, по словам Поздняковой, можно считать опасной.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что последние дни июля станут прохладнее предыдущих, а также отметятся дождями и грозами. Прохладу жители Москвы и области ощутят уже в четверг, 28 июля. Вильфанд предупредил, что дожди будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 15–17 м/с.