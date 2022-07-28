Один человек погиб и один пострадал при столкновении легковушек под Ельцом
В Елецком районе Липецкой области в результате столкновения двух легковых иномарок погиб мужчина-автомобилист. Об этом сообщает региональное УГИБДД.
Авария произошла вечером 27 июля на 388-м км федеральной трассы М-4 «Дон». По предварительной информации, 40-летняя липчанка за рулем легкового Mercedes-Benz выехала на встречку и врезалась в Volkswagen, за рулем которого находился 39-летний мужчина.
В результате ДТП водитель Volkswagen получил различные травмы, от которых скончался на месте. Предполагаемая виновница столкновения госпитализирована с переломом ноги и ушибами, пишет LipetskMedia.
По факту смертельного дорожного происшествия организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.
Утром того же дня ДТП произошло на 380-м км трассы М-4. Грузовик MAN врезался в ограждение и вылетел в кювет. Водитель фуры погиб.