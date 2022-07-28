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На заводе «ДонПластАвтомат» в Донецке вновь вспыхнул пожар из-за обстрелов

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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На заводе «ДонПластАвтомат» в Киевском районе Донецка начался пожар в результате попадания взрывоопасного предмета в здание, сообщили 28 июля в МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В 09:53 (время совпадает с мск. — Ред.) поступило сообщение о пожаре на заводе «ДонПластАвтомат». Причиной возгорания стало попадание взрывоопасного предмета. К месту вызова были направлены три пожарно-спасательных отделения», — говорится в сообщении.

По прибытии пожарными было установлено горение полиэтилена внутри складского помещения, а также возгорание мусора на открытой территории на площади 300 кв. м. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать пожар. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Этот завод не впервые горит из-за обстрелов города украинскими боевиками. До этого пожар в «ДонПластАвтомате» произошел 4 июля. Черный дым было видно практически со всех окраин Донецка.

Тогда старший охраны завода Андрей Быстров, добавил, что за полтора часа украинские боевики выпустили в сторону завода около 40 снарядов. Из-за изготавливаемых на предприятии изделий — пленки, полиэтилена — пожар был сильный. Всех сотрудников успели эвакуировать, пострадавших не было.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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