Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе «Дон» в Липецкой области
В Елецком районе Липецкой области в дорожной аварии погиб водитель грузовика MAN. Об этом сообщает региональное УГИБДД.
ДТП произошло утром 27 июля на 380-м км платного участка трассы М-4 «Дон». По предварительной информации, 37-летний водитель фуры потерял управление. Грузовик врезался в дорожное ограждение, а затем съехал в кювет, пишет GOROD48.
В результате аварии водитель получил различные травмы, от которых скончался на месте. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
За минувшие сутки на дорогах региона зафиксировано 5617 нарушений правил дорожного движения. К ответственности за пьяное вождение привлечены девять человек, за игнорирование ремней безопасности оштрафованы 92 автомобилиста.