Поиски пропавшего в Приамурье два дня назад мужчины безрезультатны
Второй день в Амурской области идут поиски мужчины, который 26 июля отправился за ягодами и пропал. Он ушел в лес в районе села Урил Архаринского района в сторону реки.
ИА PriamurMedia со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности пишет, что сотрудники полиции сразу приступили к поисковой операции. 27 июля к ней привлекли пожарных из поселка Архары.
Обследованы все «ягодные места» у населенного пункта, болотистая местность до реки. Никаких следов пропавшего не найдено.
Амурская служба новостей пишет, что это первое в этом году сообщение о пропаже человека в лесу. В 2021 году в грибной и ягодный сезон в Приамурье пропадали два человека. Жительницу поселка Мухинка, ушедшую за папоротником, нашли мертвой. Женщину из Циолковского удалось найти живой после нескольких дней поисков.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области несколько дней ищут 6-летнего мальчика. Сегодня, на пятый день поисков, к операции присоединилась новая группа спасателей.