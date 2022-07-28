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Поиски пропавшего в Приамурье два дня назад мужчины безрезультатны

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Второй день в Амурской области идут поиски мужчины, который 26 июля отправился за ягодами и пропал. Он ушел в лес в районе села Урил Архаринского района в сторону реки.

ИА PriamurMedia со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности пишет, что сотрудники полиции сразу приступили к поисковой операции. 27 июля к ней привлекли пожарных из поселка Архары.

Обследованы все «ягодные места» у населенного пункта, болотистая местность до реки. Никаких следов пропавшего не найдено.

Амурская служба новостей пишет, что это первое в этом году сообщение о пропаже человека в лесу. В 2021 году в грибной и ягодный сезон в Приамурье пропадали два человека. Жительницу поселка Мухинка, ушедшую за папоротником, нашли мертвой. Женщину из Циолковского удалось найти живой после нескольких дней поисков.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области несколько дней ищут 6-летнего мальчика. Сегодня, на пятый день поисков, к операции присоединилась новая группа спасателей.

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