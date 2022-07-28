В Москве разбился в аварии начальник пожарной части Илья Мартыненко

Начальник 62-й пожарной части Илья Мартыненко разбился в аварии на мотоцикле в центре Москвы накануне днем, сообщил 28 июля источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что вчера водитель автомобиля Mercedes-Benz следовал по Краснохолмской набережной и при повороте налево на Новоспасский переулок столкнулся с Мартыненко, управлявшим мотоциклом Honda в прямом встречном направлении к авто.

«В результате ДТП водитель мотоцикла скончался от полученных травм. Им оказался начальник 62-й пожарной части Илья Мартыненко», — передает сообщение ТАСС.

Сотрудник МЧС получил перелом основания черепа и скончался от полученных травм в больнице. По факту произошедшего проводится проверка.

25 июля в Суровикинском районе Волгоградской области в результате лобового столкновения с автомобилем погибла девушка — пассажирка мотоцикла Harley-Davidson. Авария произошла на трассе А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский. По предварительным данным, 31-летний байкер на Harley-Davidson, двигаясь со стороны Ростова в направлении Волгограда, выехал на встречную полосу для обгона и врезался в Mercedes-Benz.