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АвтоВАЗ отменит неполную рабочую неделю с 15 августа

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Фото: ТАСС/dpa/Thomas Kцrbel
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АвтоВАЗ в соответствии с планом производства на 2022 год рассмотрел график работы предприятия с 15 августа 2022 года. Об этом сообщил 28 июля неофициальный паблик завода Avtograd news в социальной сети «ВКонтаке».

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Ресурс отметил, что автосборочный комплекс завода, занятый производством автомобилей семейства Granta. начиная с 15 августа 2022 года будет загружен пять дней в неделю, с понедельника по пятницу, в две смены.

Работа по выпуску модели внедорожника Niva будет выполнятся также пять дней в неделю, с понедельника по пятницу, в одну смену.

С 29 августа по 27 ноября 2022 года автомобили семейства Granta начнут производить шесть дней в неделю, с понедельника по субботу. График — две смены. Вездеход Niva будут собирать шесть дней в неделю, с понедельника по субботу, в одну смену. Модель Largus будут выпускать шесть дней в неделю, с понедельника по субботу, в две смены.

Данное решение отменяет приказы по заводу от 24.06.2022 № 275 и от 06.07.2022 № 291 «О введении режима неполной рабочей недели».

26 июля топ-10 полноприводных автомобилей российского рынка по итогам I полугодия 2022 года возглавила Lada Niva. Совокупные продажи полноприводных моделей Travel и Legend за шесть месяцев 2022 года составили 13 816 единиц.

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