Reuters: Египет расторг контракты на поставку 240 тыс. т пшеницы с Украины

Власти Египта решили разорвать контракт с Украиной на поставку 240 тыс. т пшеницы. Как сообщило 28 июля агентство Reuters, компании-поставщики Nibulon и Inerco освобождены от своих обязательств главным управлением Египта по поставкам товаров (GASC).

Контракты ли заключены еще в декабре 2021 года по цене от $346 до $360 за 1 т., за которые в апреле этого года Египет за то же количество заплатил уже около $494,3.

Однако из-за украинского кризиса забронированные грузы так и не были доставлены. Пункта о расторжении контракта в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в документах не имеется.

Агентство отметило, что в мае на Украине задержалось около 300 т зерна, которые Египет закупил для своих нужд, один из вагонов с пшеницей сейчас находится в порту, а четыре других даже не загружались.

24 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обеспечивать безопасность судов с украинским зерном в Черном море после подписания соответствующего меморандума в Стамбуле вместе с Россией и Турцией будет третья сторона, которую определят позднее.

В тот же день министр иностранных дел Египта Самех Шукри по итогам переговоров с российским коллегой заявил, что арабская республика придерживается позиции важности дипломатического подхода к урегулированию конфликта на Украине. Шукри сказал, что кризис на украинской территории негативно сказался на продовольствии и энергетике во всем мире, а также привел к нарушению логистических цепочек.

22 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.