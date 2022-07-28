Сенатор Клишас: парламент осенью 2022 года может рассмотреть интеграцию новых территорий
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- Сенатор Клишас: парламент осенью 2022 года может рассмотреть интеграцию новых территорий
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что осенью может быть рассмотрен вопрос об интеграции новых территорий в состав России. Об этом он написал 28 июля в Telegram.
«Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации», — сказал сенатор.
27 июля в Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что референдум о вхождении в состав России может состояться в середине сентября. Глава Общественной палаты Александр Кофман сообщил, что это произойдет после освобождения всей территории республики, которое запланировано на конец августа.
23 июля в Запорожской области был подписан указ об избирательной комиссии для проведения референдума о присоединении к РФ. Ведется подготовительная работа в нескольких плоскостях.
14 июня заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион фактически уже является регионом РФ. Область уже начала подготовку к референдуму о присоединении к России.