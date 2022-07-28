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Новый детский сад на 310 мест возведут в Омске по нацпроекту

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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В микрорайоне «Облепиховый» в Омске планируют возвести новый детский сад, рассчитанный на 310 воспитанников. Об этом сообщает городская мэрия.

Детсад возведут на участке в районе дома № 9к22 по улице Завертяева. Работы запланированы на 2023–2024 годы.

Стоимость строительства оценивается в 478 млн рублей. Омск получит средства в виде субсидии по программе «Развитие системы образования Омской области», уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Новое дошкольное учреждение возведут в рамках нацпроекта «Демография». Подрядчика должен определить департамент строительства.

В марте сообщалось, что в 2023-2024 годах в Омске планируется возвести новую школу на 1,1 тыс. мест. Министерство просвещения РФ уже одобрило заявку региона на соответствующую субсидию.

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