Новый детский сад на 310 мест возведут в Омске по нацпроекту
В микрорайоне «Облепиховый» в Омске планируют возвести новый детский сад, рассчитанный на 310 воспитанников. Об этом сообщает городская мэрия.
Детсад возведут на участке в районе дома № 9к22 по улице Завертяева. Работы запланированы на 2023–2024 годы.
Стоимость строительства оценивается в 478 млн рублей. Омск получит средства в виде субсидии по программе «Развитие системы образования Омской области», уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».
Новое дошкольное учреждение возведут в рамках нацпроекта «Демография». Подрядчика должен определить департамент строительства.
В марте сообщалось, что в 2023-2024 годах в Омске планируется возвести новую школу на 1,1 тыс. мест. Министерство просвещения РФ уже одобрило заявку региона на соответствующую субсидию.