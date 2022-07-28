Стивен Сигал не планирует отказываться от русского гражданства

Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от российского паспорта. Артист сообщил, что сталкивается с русофобией каждый день. Стивен Сигал получил гражданство в ноябре 2016 года. Дед Сигала по отцовской линии родился в одном из регионов России, а затем в первой половине XX века перебрался в США. В поисках своих корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии, передает телеканал «Известия». В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США.

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