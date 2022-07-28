Свыше 130 человек пострадали от землетрясения на Филиппинах
Из-за землетрясения на Филиппинах погибли четыре жителя. Пострадали свыше 130 человек, ни один не числится пропавшим, передает телеканал «Известия». 567 жителей находятся в 21 эвакуационном центре. Около 1200 человек позаботились об этом заранее. Землетрясение повредило 857 домов и полностью уничтожило 11 зданий. В результате подземных толчков повреждены 23 дороги и пять мостов. В 37 городах было отключено электроснабжение, однако в 36 оно уже восстановлено.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.