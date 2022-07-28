Свыше 130 человек пострадали от землетрясения на Филиппинах

Свыше 130 человек пострадали от землетрясения на Филиппинах

2022-07-28 11:02:58

2022-07-28 11:02:58

2022-07-28 11:02:58

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