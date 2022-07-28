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Вопросы придорожного сервиса обсудят в рамках форума «Путешествуй!»

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Фото: Росконгресс
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Уникальный проект, направленный на повышение качества придорожного сервиса, представят на Российском туристическом форуме «Путешествуй!», который пройдет с 4 по 7 августа в Москве на ВДНХ.

На форуме будет представлена единственная экспозиция современных туалетных модулей российских производителей СПЕКТР-НН, ЗАО «Пилор», Amica tent, «Эко Мультрум», «Тивейл», City WC.

Достижения российских производителей обсудят на деловой сессии «Придорожный сервис. Новые форматы туристической инфраструктуры», в которой выступят профессионалы в сфере строительства многофункциональных комплексов придорожного сервиса «Международный Транспортный Сервис», представители: Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Республики Башкортостан, сети отелей «Смородина», общественных организаций, владелец профессионального портала «Туалет.ру», и др. Модератором деловой сессии станет Денис Терехов, основатель экспедиционного проекта iKumena, член Русского географического общества, автор и ведущий телеканала «Мир».

Темы деловой сессии:

  • Итоги реализации проектов создания многофункциональных зон придорожного сервиса;
  • Основные направления развития придорожных сервисов, отелей и кемпингов в Российской Федерации;
  • Нормативное правовое регулирование многофункциональных зон придорожного сервиса;
  • Общественные туалеты — важная часть туристической инфраструктуры;
  • Оптимизация видов общественных туалетов, условий их установки и эксплуатации в многофункциональных зонах придорожного сервиса;
  • Влияние социального контроля на качество услуг, оказываемых в общественных туалетах.

Сессия пройдет 5 августа 2022 года в рамках деловой программы форума. Точное время сессии будет указано в деловой программе форума на сайте.

Организатором Российского туристического форума «Путешествуй!» 2022 выступает Фонд Росконгресс. Соорганизаторы — Федеральное агентство по туризму и ВДНХ. Форум пройдет при поддержке Русского географического общества. Страной-партнером этого года станет Республика Узбекистан. Титульный партнер форума — «Кавказ.РФ», Официальный партнер — ОАО «РЖД», Партнёр форума — Cosmos Hotel Group, Партнер по организации — Центр туризма «Абрау-Дюрсо».

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