Не менее 12 человек погибли в Никарагуа после падения автобуса с обрыва
В результате падения автобуса с обрыва в Никарагуа погибли от 12 до 15 человек. Об этом 27 июля сообщила радиостанция La Primerísima.
По информации СМИ, у автобуса отказали тормоза, из-за чего он упал в пропасть между населенными пунктами Эстели и Кондегой.
В салоне в этот момент находились 90 пассажиров. По предварительным данным, погибли от 12 до 15 человек, еще четверо было госпитализировано в критическом состоянии. Более 30 пострадавших получили тяжелые увечья.
Отмечается, что среди погибших и раненых есть иностранные граждане.
25 июля по меньшей мере восемь человек погибли при столкновении двухэтажных пассажирских автобусов в индийском штате Уттар-Прадеш. Инцидент произошел утром на скоростной автомагистрали в районе Пурванчал.