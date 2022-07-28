Владельцы «Тройки» получат подарки от мобильного приложения Город

В свой День рождения, мобильное приложение Город для держателей карты «Тройка» дарит подарки. Только 28 июля все пользователи Города получат доступ к эксклюзивным бесплатным купонам от партнеров приложения, среди которых -доставка продуктов, подписка на онлайн-кинотеатры, пицца, грузоперевозки и многое другое.

Для получения купона пользователю нужно будет зайти в раздел «Подарок» «Магазина» мобильного приложения и выбрать понравившийся.

Также в свой День рождения Город разыграет карты «Тройка» с эксклюзивным дизайном среди пользователей приложения.