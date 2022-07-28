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В Запорожье обвинили власти Украины в попытке геноцида

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Фото: Global Look Press/Andriy Andriyenko
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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в четверг, 28 июля, указал на беспрерывные попытки киевского режима организовать в регионе геноцид мирного населения.

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«Киевский режим, осознав, что местное население видит свое будущее исключительно в России, перешел к новой тактике — целенаправленному уничтожению гражданской инфраструктуры региона. Мы воспринимаем это как попытку геноцида», — рассказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

Он также указал на то, что Киев действует исключительно террористическими методами — ударяет по объектам гражданской инфраструктуры, оставляя мирных жителей без газа, воды и электричества.

Накануне член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Известиями» предупредил о том, что атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (АЭС) могут привести к катастрофе.

По словам парламентария, действия Киева выходят за рамки разумного. Цеков указал, что Украина терпит поражение, поэтому в такой злобе киевские власти готовы устроить любую провокацию.

В тот же день замдиректора департамента и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что Киев обстрелами Запорожской АЭС сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. По его словам, ВСУ обстреливают самую крупную в Европе АЭС, нарушая решения генеральной конференции МАГАТЭ.

25 июля Рогов анонсировал предварительное время проведения референдума о вхождении региона в состав России на первую половину сентября текущего года. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов при этом отметил, что области могли бы провести свои референдумы в один день.

Запорожскую область российские войска частично освободили в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Херсонская область была освобождена в самом начале спецоперации. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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