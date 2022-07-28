Украинские боевики выпустили с вертолета на Горловку 18 ракет

Вооруженные формирования Украины выпустили в сторону Никитинского района Горловки 18 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 мм. Об этом сообщили 28 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Атака была зафиксирована в четверг в 09:40 (время совпадает с мск). По данным представительства ДНР, ракеты были выпущены с вертолета.

За 20 минут до этого (в 09:20), украинские боевики выпустили в сторону Горловки 10 снарядов калибром 155 мм.

По последней информации штаба теробороны ДНР, за последние сутки в республике погибли четыре мирных жителя и 11 получили ранения в результате обстрелов территории украинскими боевиками.

12 июля мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в последнее время украинские боевики стали агрессивнее обстреливать Горловку. Приходько признался, что таких же ожесточенных обстрелов, которые были совершены за последний месяц, он уже и не помнит за шесть лет работы мэром города.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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