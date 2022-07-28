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Tagesspiegel заявила о расколе между Восточной и Западной Германией из-за Украины

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Общество Германии расколото между Западом и Востоком из-за украинского кризиса. Об этом 27 июля сообщила Der Tagesspiegel со ссылкой на результаты опроса, проведенного Институтом демоскопии Алленсбаха.

По результатам исследования, 56% немцев считают украинский кризис спорным вопросом, и она же провоцирует разную оценку со стороны жителей Восточной и Западной Германии.

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Причем в публикации подчеркивается, что ранее жители бывших ФРГ и ГДР не имели крупных разногласий по каким-либо проблемам, но события на Украине вызывают у них разную реакцию.

Отмечается, что на Востоке Германии значительно больше респондентов, которые считают, что Германия делает слишком много, чтобы поддержать Украину (34%), на Западе солидарных с этим мнением — 18%.

Больше всего противоречия возникают в вопросе поставок оружия. 54–61% западных немцев с начала мая выступали за поставку Германией тяжелого вооружения Украине, а на востоке за это выступают только около 32%.

26 июля глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о поставках Украине обещанного тяжелого вооружения. Речь шла о реактивных системах залпового огня (РСЗО) Mars II и трех самоходных гаубицах.

При этом неделей ранее министр указывала на ограниченность ресурсов армии для оказания дальнейшей помощи Киеву. По ее словам, глава украинского минобороны Алексей Резников уже проинформирован об ограниченных возможностях поставок бундесвера.

21 июня власти ФРГ впервые опубликовали список предоставленного Украине оружия, а также план дальнейших поставок.

В частности, правительство Германии было намерено передать Киеву 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и другие вооружения.

8 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Германия продолжит поставлять Украине вооружение, стараясь при этом избегать конфронтации НАТО и России. По его словам, в вопросе поставок вооружения бундестаг «действует в согласовании с союзниками». Киев же неоднократно критиковал Берлин за медлительность поставок оружия и недостаточный, по мнению Украины, объем помощи.

24 февраля Россия начала специальную операцию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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