Источник рассказал о задержании военкома Якутска

В Якутске задержан военный комиссар Афанасий Захаров. Как сообщает 28 июля источник «Известий», в доме военного прошли обыски.

По предварительным данным, правоохранительные органы подозревают военкома в получении взятки.

«Это не фейк, военкома Якутска действительно задержали. Сегодня должны избрать меру пресечения», — подтвердил в свою очередь собеседник «РИА Новости».

Официальных комментариев по поводу задержания Захарова пока не поступало.

7 июля также сообщалось, что военный комиссар Республики Крым Юрий Лымарь задержан по подозрению в получении взятки. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. По информации «Известий», он брал у призывников деньги взамен на освобождение от службы в армии. В ходе расследования данного инцидента управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю проводило обыски в Симферополе и Джанкое.