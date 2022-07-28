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В Госдуме предостерегли Украину от наступления на Херсон

Депутат Госдумы Шеремет предостерег Украину от наступления на Херсон
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В случае попытки провести контрнаступление на Херсон и область Украину ждут невосполнимые потери и сокрушительный отпор. В таком случае она захлебнется и не сможет оправиться, заявил в четверг, 28 июля, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Российские силовики выявили группу украинских наводчиков в Херсоне. Онлайн спецоперации 28 июля
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«Контрнаступление обернется для них невосполнимыми тяжелыми потерями. Попытка захвата освобожденной Херсонской области и Херсона встретит сокрушительный отпор и захлебнется, не успев развиться. Но для Зеленского (Владимира, президента Украины. — Ред.) жизни украинского народа ничего не значат. Всего лишь очередная авантюра и сухая статистика», — заявил политик в беседе с «РИА Новости».

Он также указал на то, что киевский лидер «стал для Украины кровавым диктатором», и в случае приказа со стороны западных кураторов не станет считаться с человеческими жизнями.

26 июля Зеленский выступил с посланием к делегации американского конгресса, заявив, что для возвращения утраченных территорий осталось всего несколько недель. По его словам, нынешний период является решающим, так как с наступлением зимы вести боевые действия станет ощутимо труднее.

Ранее, 25 июля, американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что большие потери ВСУ лишают Киев возможности организовать контрнаступление. Он отметил, что если потери продолжатся, украинские войска ждет крах. Дэвис также рассказал о нецелесообразности обучения новичков базовым боевым навыкам на фронте, отметив, что подготовка должна начинаться с опытных сержантов, лейтенантов и капитанов.

До этого, 21 июля, появилась информация о том, что ВСУ готовятся провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Как считают эксперты, поставки на территорию Украины западного вооружения мало могут повлиять на ход ситуации на поле боя, а раннее контрнаступление Киева может лишь усугубить ситуацию.

Оба южных региона Украины (Херсонская область, Запорожье — частично) были взяты под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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