Reuters: Египет расторг контракты на поставку 240 тыс. тонн пшеницы с Украины

Власти Египта решили разорвать контракт с Украиной на поставку 240 тыс. т пшеницы. Как сообщило 28 июля агентство Reuters, компании-поставщики Nibulon и Inerco освобождены от своих обязательств главным управлением Египта по поставкам товаров (GASC).

Сообщается, что контракты были заключены еще в декабре 2021 года по цене от $346 до $360 за 1 т. Однако в апреле текущего года Египет за то же количество заплатил уже около $494,3. Но в связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены. При этом пункта о расторжении контракта в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в документах не имеется.

Как указало агентство, в мае на Украине задержались около 300 т зерна, которые Египет закупил для своих нужд, один из вагонов с пшеницей сейчас находится в порте, а четыре других — даже не загружались.

24 июля глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с постпредами стран — членов Лиги арабских государств в Каире сообщил, что обеспечивать безопасность судов с украинским зерном в Черном море после подписания соответствующего меморандума в Стамбуле вместе с Россией и Турцией будет третья сторона, которую определят позднее.

Тогда же министр иностранных дел Египта Самех Шукри по итогам переговоров с российским коллегой заявил, что арабская республика придерживается позиции важности дипломатического подхода к урегулированию конфликта на Украине. Шукри сказал, что кризис на украинской территории негативно сказался на продовольствии и энергетике во всем мире, а также привел к нарушению логистических цепочек.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал, что вывоз зерна по Черному морю, по итогам подписанного соглашения в Турции, начнется в ближайшие дни.

22 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Российский министр отметил, что в Стамбуле подписано два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, и эти соглашения представляют собой единый пакет. Гутерриш, в свою очередь, назвал соглашение по вывозу украинского зерна наиболее значимой вехой за всё время пребывания на посту.

Еще 24 июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Он отмечал, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда.