В Херсоне задержали группу украинских агентов, корректировавших артиллерийские удары ВСУ

В Херсоне вскрыли группу украинских агентов, которые обеспечивали корректировку огня артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подразделениям российских войск в области. Об этом рассказали 28 июля в одной из российских силовых структур.

«При попытке видеосъемки у военного объекта был задержан гражданин Украины Тикунов Андрей Валерьевич 1990 года рождения, работник консервного завода. Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, размещенных в Херсонской области, и иным местам расположения Вооруженных сил России на территории Херсона и области», — передает сообщение «РИА Новости».

По словам источника, в начале апреля он приехал в Херсон к матери с братом из села, где жил с отцом. Когда началась российская спецоперация по защите мирного населения Донбасса, он подписался на один из Telegram-каналов, в котором все желающие могли сообщать о дислокации российских военных в Херсонской области.

В один из дней своего нахождения в Херсоне Тикунов увидел, как российские военные раздают гумпомощь мирным жителям. Мужчина снял это на видео и отправил в этот Telegram-канал, после чего уехал обратно в село.

Спустя некоторое время на связь с Тикуновым вышла неизвестная женщина, которая попросила отправлять его подобные видео только ей. Тот согласился и снял еще несколько блокпостов, где российские военные раздавали гумпомощь. Также мужчина рассказал, что снимал и повседневную жизнь Херсона, даже просто гуляющих местных жителей по паркам. Тикунов признался, что снимал еще не только военных и технику, но и здания, на которых установлены российские флаги.

«Управление полиции особенно. Также снимал билборды, на которых было написано, что Россия здесь навсегда», — указал он.

После задержания Тикунова российскими силовиками была установлена подлинная личность женщины, которой мужчина отправлял всю информацию о войсках РФ. Женщина является Валерией Масловой, некогда служившая в украинской 11-й бригаде армейской авиации «Херсон». Оттуда она была переведена на должность оператора центра информационно-психологических операций сил специальных операций ВСУ, обеспечивающего обработку информации, получаемой от местных жителей, проживающих на территории, контролируемой РФ. За полученную информацию она перечисляла Тикунову денежное вознаграждение.

Сам Тикунов же ранее служил в украинском батальоне «Донбасс». Помимо фото- и видеотехники при обыске у него нашли дрон для «точечного снятия координат пунктов временной дислокации российских военных».

21 июля в Херсоне была задержана группа диверсантов, готовивших серию терактов и атак на гражданские объекты. Как установило следствие, диверсанты планировали расстрелять пункт выдачи гуманитарной помощи, магазины и поджечь паспортный стол. В их домах обнаружена форма территориальной обороны и оружие.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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