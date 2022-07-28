Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России до 5 августа

Режим ограничения на полеты в 11 аэропортов южной и центральной частей России продлен до 5 августа. Об этом в четверг, 28 июля, сообщила Росавиация.

Временное ограничение полетов, как отмечается в сообщении регулятора, коснулось Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В сообщении также отметили, что остальные аэропорты России работают штатно.

Это 26-е продление режима ограничений. В предыдущий раз, 22 июля, Росавиация устанавливала его до 30 июля.

21 июля в ведомстве сообщили, что стоимость авиабилетов по России на июнь-июль сохранилась на уровне 2021 года. Кроме того, у ряда авиакомпаний имеется незначительное снижение уровня тарифов по сравнению с летним сезоном прошлого года.