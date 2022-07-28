Реклама
Прямой эфир
Мир
Восточная и Западная Германия «раскололись» во взглядах на кризис вокруг Украины
Общество
Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлили до 5 августа
Мир
В Австрии оценили вероятность полного прекращения поставок газа из России
Мир
В Великобритании тысячи закусочных оказались под угрозой закрытия
Недвижимость
Почти половина новостроек Новой Москвы продается на стадии котлована
Мир
Трамп пригрозил CNN судом за распространение «порочащих» его материалов
Мир
Система ПВО перехватила 10 украинских снарядов РСЗО над Херсоном
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в августе
Мир
Германии предрекли экономику «под плинтусом» из-за снижения спроса на газ
Мир
Global Times указала США на повторение старых ошибок на Украине
Экономика
В РФ предложили отменить льготы для авиации и авиапрома
Экономика
СП предложила исключить из ФНБ активы в валютах объявивших санкции стран
Сюжет:

Врач рассказала об опасных последствиях тренировок в жару

Терапевт Просянникова: тренировки в жару приводят к тепловому удару, судорогам и сведению мышц
0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тренировки в жаркую погоду могут нанести вред здоровью. Об этом 28 июля рассказала врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Наталья Просянникова.

Стихии творение: ждать ли в августе аномальной погоды
Метеорологи объяснили возросшую частоту и силу экстремальных явлений природы

«Даже незначительная физическая нагрузка приводит к повышению теплопродукции организма, а в жаркую погоду наши кровеносные сосуды расширяются еще быстрее, пульс учащается до максимума. Все это может привести к тепловому удару, судорогам и сведению мышц», — рассказала она в беседе с «Lenta.ru».

По словам специалиста, в такую погоду особенно важно пить больше воды, однако не нужно злоупотреблять слишком холодными напитками.

«Вместе с водой из организма выходит и натрий, а его потеря приводит к усталости, головной боли и головокружению. Поэтому важно грамотно пополнять водный баланс, пить небольшими глотками не ледяную воду на всем протяжении тренировки», — отметила врач.

Если тренироваться на улице все-таки необходимо, то лучше избегать дневного зноя. Это позволит добиться лучшего эффекта от занятий.

«В утренние и вечерние часы температура и влажность на улице ниже, чем в дневное время. Это способствует большей продуктивности тренировок», — сказала Просянникова.

Врач также рекомендовала заниматься в свободной, дышащей одежде, а также следить за теплообменом организма, не допуская резких переходов.

«И совет для всех: не бежать в холодный душ или реку сразу после тренировки, дайте организму прийти в себя и наладить теплообмен, вернуться к своей норме, иначе есть риск серьезно простудиться и нанести серьезный вред сердечно-сосудистой системе», — заключила эксперт.

Накануне терапевт Ольга Исаева рассказала, каким должен быть рацион в жаркую погоду. В это время следует избегать жирной, острой и жареной пищи. Особое внимание стоит уделить свежести продуктов и их качеству.

26 июля врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что не рекомендуется в жару употреблять напитки с большим содержанием сахара. По его словам, сладкий лимонад может спровоцировать опасные заболевания, вплоть до рака.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022