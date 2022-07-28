Врач рассказала об опасных последствиях тренировок в жару

Тренировки в жаркую погоду могут нанести вред здоровью. Об этом 28 июля рассказала врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Наталья Просянникова.

«Даже незначительная физическая нагрузка приводит к повышению теплопродукции организма, а в жаркую погоду наши кровеносные сосуды расширяются еще быстрее, пульс учащается до максимума. Все это может привести к тепловому удару, судорогам и сведению мышц», — рассказала она в беседе с «Lenta.ru».

По словам специалиста, в такую погоду особенно важно пить больше воды, однако не нужно злоупотреблять слишком холодными напитками.

«Вместе с водой из организма выходит и натрий, а его потеря приводит к усталости, головной боли и головокружению. Поэтому важно грамотно пополнять водный баланс, пить небольшими глотками не ледяную воду на всем протяжении тренировки», — отметила врач.

Если тренироваться на улице все-таки необходимо, то лучше избегать дневного зноя. Это позволит добиться лучшего эффекта от занятий.

«В утренние и вечерние часы температура и влажность на улице ниже, чем в дневное время. Это способствует большей продуктивности тренировок», — сказала Просянникова.

Врач также рекомендовала заниматься в свободной, дышащей одежде, а также следить за теплообменом организма, не допуская резких переходов.

«И совет для всех: не бежать в холодный душ или реку сразу после тренировки, дайте организму прийти в себя и наладить теплообмен, вернуться к своей норме, иначе есть риск серьезно простудиться и нанести серьезный вред сердечно-сосудистой системе», — заключила эксперт.

Накануне терапевт Ольга Исаева рассказала, каким должен быть рацион в жаркую погоду. В это время следует избегать жирной, острой и жареной пищи. Особое внимание стоит уделить свежести продуктов и их качеству.

26 июля врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что не рекомендуется в жару употреблять напитки с большим содержанием сахара. По его словам, сладкий лимонад может спровоцировать опасные заболевания, вплоть до рака.