Система ПВО перехватила 10 украинских снарядов РСЗО над Херсоном

Система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила над Херсонской областью 10 снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» и HIMARS. Об этом сообщили 28 июля в МВД региона.

В ведомстве указали, что снаряды украинских войск были перехвачены накануне над селами области и самого города Херсона.

В ночь на 26 июля система ПВО также сработала в Херсоне в результате попытки украинских войск нанести удар.

В тот же день заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил о второй попытке украинских войск нанести удар по Херсону, однако и в этот раз система ПВО их отразила.

21 июля Стремоусов заявил, что с начала спецоперации российские средства ПВО отразили 80% ударов со стороны украинских войск по территории региона.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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