В России появился еще один банковский ID-сервис для безопасной авторизации

«Тинькофф» запустил универсальный сервис авторизации в рунете Tinkoff ID. Об этом сообщает пресс-служба банка. С его помощью можно авторизовываться на сайтах и в мобильных приложениях партнеров — без ввода логина и пароля, а также получать любые платные и бесплатные услуги, говорится в сообщении банка.

«Tinkoff ID станет ключом ко всем дверям за пределами экосистемы — авторизоваться на любом сервисе-партнера можно будет рекордно быстро — за 10 секунд по 1 клику», — отметил зампредправления «Тинькофф» Анатолий Макешин.

Обладателям Tinkoff ID уже доступны услуги более чем 100 партнеров группы — частных и государственных сервисов, включая «Мои документы», S7, Х5 Group, Wildberries, «Детский мир», IVI и другие.

В основу Tinkoff ID легли технологии платформы «Тинькофф Защиты». Пользовательская информация передается по протоколу OAuth 2.0 (международный стандарт в авторизации). В любой момент клиенты смогут удалить свои данные с сайтов партнера.

По оценкам экспертов банка, новый сервис способен обеспечить безопасность пользовательских данных и сможет снизить до 30% уровень мошенничества, связанного с социальной инженерией.

В скором времени, как рассказали в банке, у пользователей появится личный кабинет — своего рода «цифровой паспорт» в экосистеме «Тинькофф», в котором они смогут видеть, у каких сервисов есть разноуровневые доступы к их данным и документам, и этими доступами можно будет управлять.