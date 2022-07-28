Реклама
Прямой эфир
Мир
Восточная и Западная Германия «раскололись» во взглядах на кризис вокруг Украины
Общество
Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлили до 5 августа
Мир
В Австрии оценили вероятность полного прекращения поставок газа из России
Мир
В Великобритании тысячи закусочных оказались под угрозой закрытия
Недвижимость
Почти половина новостроек Новой Москвы продается на стадии котлована
Мир
Трамп пригрозил CNN судом за распространение «порочащих» его материалов
Мир
Система ПВО перехватила 10 украинских снарядов РСЗО над Херсоном
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в августе
Мир
Германии предрекли экономику «под плинтусом» из-за снижения спроса на газ
Мир
Global Times указала США на повторение старых ошибок на Украине
Экономика
В РФ предложили отменить льготы для авиации и авиапрома
Экономика
СП предложила исключить из ФНБ активы в валютах объявивших санкции стран

Мост через Биру в Биробиджане построят на деньги инвестора

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У проекта строительства моста через реку Биру в Биробиджане появился потенциальный инвестор. Рассматривается возможность реализации на территории города крупного инфраструктурного проекта.

По словам мэра Максима Семенова, которые приводит ИА EAOMedia, есть два варианта решения проблемы переправы: реконструкция существующего мостового перехода и строительство параллельно старому мосту нового.

Потенциальный концессионер выбирает второй вариант и уже просчитывает финансовые модели строительства. Как только эта работа будет завершена, вариант предложат губернатору Ростиславу Гольдштейну. В случае одобрения глава региона будет проводить согласование с Минвостокразвития и другими федеральными органами исполнительной власти.

В региональном правительстве затруднились сообщить, когда будет реализован этот проект.

Старый мост через реку Биру сдали в эксплуатацию в октябре 1962 года. Вскоре он отметит 60-летие. Городские власти каждый год тратят деньги на его ямочный ремонт, но его хватает ненадолго — водители постоянно жалуются на сложности с проездом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022