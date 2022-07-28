Мост через Биру в Биробиджане построят на деньги инвестора

У проекта строительства моста через реку Биру в Биробиджане появился потенциальный инвестор. Рассматривается возможность реализации на территории города крупного инфраструктурного проекта.

По словам мэра Максима Семенова, которые приводит ИА EAOMedia, есть два варианта решения проблемы переправы: реконструкция существующего мостового перехода и строительство параллельно старому мосту нового.

Потенциальный концессионер выбирает второй вариант и уже просчитывает финансовые модели строительства. Как только эта работа будет завершена, вариант предложат губернатору Ростиславу Гольдштейну. В случае одобрения глава региона будет проводить согласование с Минвостокразвития и другими федеральными органами исполнительной власти.

В региональном правительстве затруднились сообщить, когда будет реализован этот проект.

Старый мост через реку Биру сдали в эксплуатацию в октябре 1962 года. Вскоре он отметит 60-летие. Городские власти каждый год тратят деньги на его ямочный ремонт, но его хватает ненадолго — водители постоянно жалуются на сложности с проездом.