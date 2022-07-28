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Германии предрекли экономику «под плинтусом» из-за снижения спроса на газ

Эксперт Гривач заявил, что план ФРГ снизить спрос на газ до 20% загонит ее экономику «под плинтус»
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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Намерение Германии снизить спрос на газ в стране на 15–20% может загнать немецкую экономику «под плинтус». Об этом завил в четверг, 28 июля, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

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«Немецкий министр экономики решил эту самую экономику еще сильнее загнать под плинтус и анонсирует, что национальный план будет предусматривать 15–20% снижения спроса», — сказал он «РИА Новости».

Он предрек странам Евросоюза (ЕС) скатывание в рецессию одновременно с разгоном инфляции.

Еврокомиссия 20 июля предложила странам Евросоюза поставить цель сократить спрос на газ на 15% с августа 2022-го по апрель 2023 года. Такие меры позволили бы государствам повысить энергобезопасность и уменьшить зависимость от поставок. Предложено также ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа.

Из-за недостатка российского газа Германии предрекли проблемы в отрасли бумажной промышленности. Отмечалось, что, если в ближайшие месяцы в Германию поступит меньше российского газа, это затронет отрасль, производящую книжные страницы, упаковку для макарон и туалетную бумагу.

15 июля первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, если Европа не хочет сотрудничать в энергетических вопросах, в Кремле будут сделаны необходимые выводы и Евросоюз будет вспоминать старые добрые времена дешевого российского газа и энергоресурсов.

Схожую позицию высказал и член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Европа после введения антироссийских санкций будет вынуждена столкнуться как минимум с проблемами в экономике, инфляцией и безработицей, заявил он.

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