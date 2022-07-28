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Tagesspiegel: украинский кризис усилил раскол между Восточной и Западной Германией

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Общество Германии расколото между Западом и Востоком из-за украинского кризиса. Об этом 27 июля сообщила Der Tagesspiegel со ссылкой на результаты опроса, проведенного Институтом демоскопии Алленсбаха.

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Исследование показало, что немцы считают самыми спорными темами пандемию коронавируса (78%), иммиграцию (65%) и Украину (56%). При этом именно последняя тема провоцирует разную оценку со стороны жителей Восточной и Западной Германии.

Институт общественного мнения Форса отметил, что обычно жители бывших ФРГ и ГДР не имели крупных разногласий по каким-либо проблемам, в том числе по теме коронавируса. Однако события на Украине вызывают у них разную реакцию.

«На Востоке значительно больше респондентов, которые считают, что Германия делает слишком много, чтобы поддержать Украину (34%). На Западе примерно каждый пятый придерживается этого мнения (18%). Наибольшие различия проявляются в вопросе поставок оружия. Подавляющее большинство западных немцев (54–61%) с начала мая выступали за поставку Германией тяжелого вооружения Украине. На востоке за это выступают меньшинство (около 32%)», — говорится в результатах опроса.

26 июля глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о поставках Украине обещанного тяжелого вооружения. Речь шла о реактивных системах залпового огня (РСЗО) Mars II и трех самоходных гаубицах. При этом неделей ранее министр указывала на ограниченность ресурсов армии для оказания дальнейшей помощи Киеву.

8 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Германия продолжит поставлять Украине вооружение, стараясь при этом избегать конфронтации НАТО и России. По его словам, в вопросе поставок вооружения бундестаг «действует в согласовании с союзниками». Киев же неоднократно критиковал Берлин за медлительность поставок оружия и недостаточный, по мнению Украины, объем помощи.

24 февраля Россия начала специальную операцию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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