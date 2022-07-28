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В США плохо оценили для Байдена потерю поддержки со стороны демократов

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Фото: Global Look Press/Oliver Contreras
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То, что большинство сторонников Демократической партии не хотят повторного выдвижения президента США Джо Байдена, является для него плохим сигналом. Об этом 28 июля заявил корреспондент Fox Business Байрон Йорк.

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Так он прокомментировал итоги опроса CNN, опубликованные 27 июля. Согласно исследованию, 75% демократов не хотят, чтобы действующий глава государства баллотировался вновь.

«Выглядит не очень хорошо. Кстати, этот опрос не исключение. У нас были и другие опросы, которые показывают, что большинство, подавляющее большинство демократов предпочли бы, чтобы их кандидатом был кто-то другой», — сказал Йорк.

На отсутствие поддержки Байдена со стороны однопартийцев также указывал опрос от 12 июля, проведенный газетой The New York Times и Сиенским колледжем. 64% опрошенных тогда заявили, что не хотят его выдвижения от своей партии.

Несмотря на такие результаты, 27 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что Байден будет баллотироваться на второй срок. При этом она уточнила, что до выборов, которые пройдут в 2024 году, остается еще много времени.

По некоторым данным, Байден может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборы 2024 года уже в сентябре.

18 июля были опубликованы результаты проведенного Morning Consult опроса, согласно которым избиратели 44 из 50 американских штатов не одобряют работу президента США. Представленный результат оставляет Байдена в заметно худшем положении перед промежуточными выборами, чем Дональда Трампа и его партию в 2018 году, добавили аналитики.

Обозреватель The New York Times Питер Бейкер 10 июля выразил мнение, что 79-летний Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья. Возраст может стать помехой не только для принятия решений, но и для длительных поездок, предусмотренных предвыборной кампанией.

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