В США плохо оценили для Байдена потерю поддержки со стороны демократов

То, что большинство сторонников Демократической партии не хотят повторного выдвижения президента США Джо Байдена, является для него плохим сигналом. Об этом 28 июля заявил корреспондент Fox Business Байрон Йорк.

Так он прокомментировал итоги опроса CNN, опубликованные 27 июля. Согласно исследованию, 75% демократов не хотят, чтобы действующий глава государства баллотировался вновь.

«Выглядит не очень хорошо. Кстати, этот опрос не исключение. У нас были и другие опросы, которые показывают, что большинство, подавляющее большинство демократов предпочли бы, чтобы их кандидатом был кто-то другой», — сказал Йорк.

На отсутствие поддержки Байдена со стороны однопартийцев также указывал опрос от 12 июля, проведенный газетой The New York Times и Сиенским колледжем. 64% опрошенных тогда заявили, что не хотят его выдвижения от своей партии.

Несмотря на такие результаты, 27 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что Байден будет баллотироваться на второй срок. При этом она уточнила, что до выборов, которые пройдут в 2024 году, остается еще много времени.

По некоторым данным, Байден может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборы 2024 года уже в сентябре.

18 июля были опубликованы результаты проведенного Morning Consult опроса, согласно которым избиратели 44 из 50 американских штатов не одобряют работу президента США. Представленный результат оставляет Байдена в заметно худшем положении перед промежуточными выборами, чем Дональда Трампа и его партию в 2018 году, добавили аналитики.

Обозреватель The New York Times Питер Бейкер 10 июля выразил мнение, что 79-летний Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья. Возраст может стать помехой не только для принятия решений, но и для длительных поездок, предусмотренных предвыборной кампанией.