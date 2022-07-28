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Порядка 100 лифтов заменят в домах Хабаровского края до конца года

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В Хабаровском крае реализуют программу Фонда капремонта. Ход ее выполнения в Хабаровске проверили специалисты краевого министерства ЖКХ и представители общественности.

В регионе установлено 4549 лифтов в 1435 многоквартирных домах. Но часть уже устарела. В 2025 году истекает срок эксплуатации у 1549 лифтов 500 домов. В соответствии с законодательством к этому времени работу устаревших лифтов необходимо остановить, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на сайт регионального правительства.

В крае 1115 лифтов в 379 домах находятся на контроле Фонда капитального ремонта. Некоторые уже заменили. Во время проверки в качестве оборудования могли убедиться активисты. Установлены лифты отечественного производства. На замену оборудования уходит не более трех недель.

По словам директора НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» Алексея Шишкина, лифты «Отис» собираются в Санкт-Петербурге, часть поставляется с Щербинского завода. Для выполнения программы этого года все лифты закуплены, комплектующие есть. Работы выполняются так, чтобы жителям, которые отчисляют средства в Фонд капремонта, не грозила остановка лифта в 2025 году, отметил специалист.

В министерстве ЖКХ уточнили, что в 2022 году в Хабаровском крае планируется заменить 100 лифтов в 40 многоквартирных домах. К началу этого года по программе капремонта заменили 1948 единиц лифтового оборудования в 642 домах Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что в России впервые запустили серийное производство лифтов для российских высоток. Серийное производство начал Щербинский лифтостроительный завод. Лифты будут ходить со скоростью до 2,5 м/c и устанавливаться в высотных зданиях.

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