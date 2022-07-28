Четыре мирных жителя погибли и 11 ранены за прошедшие сутки в ДНР

Четыре мирных жителя погибли и 11 получили ранения за прошедшие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом в четверг, 28 июля, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.

Также в сообщении обращаются к горожанам с рекомендацией звонить в МЧС и полицию, если обнаружатся взрывоопасные предметы.

Ранее в этот день стало известно, что украинские неонацисты рассыпали по Донецку запрещенные противопехотные фугасные мины (ПМФ-1) «Лепесток». Уточняется, что сотрудники скорой помощи при выезде на адрес обнаружили множество мин ПМФ-1, которые были сброшены при обстреле города средствами РСЗО ВФУ.

Кроме того, ведомство предупредило о том, что противопехотные мины националистов могут находиться в других районах города.

26 июля украинские боевики выпустили в сторону Донецка 15 ракет из БМ-21 «Град», из-за чего начался крупный пожар на нефтебазе в Буденновском районе города.

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Донецке ранее, 25 июля. По сообщению первого замглавы министерства информации Донецкой Народной Республики Даниила Безсонова, в тот день силы ПВО сбивали выпущенные по городу ракеты вооруженных формирований Украины (ВФУ).

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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