В МИЦ «Известия» обсуждают способы контроля рынка электронных сигарет. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Нелегальный оборот электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Почему растет нелегальный оборот электронных сигарет? Поможет ли обязательная маркировка снизить долю контрафакта? Нужно ли ужесточать наказание за незаконную торговлю вейпами?

Участники:



- Владислав Заславский, заместитель руководителя департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Минпромторга РФ;



- Анна Сорочинская, исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Общественный совет по проблеме подросткового курения» (онлайн);



- Лев Григорьев, президент Ассоциации участников рынка никотиносодержащей продукции;



- Яна Аржанова, директор по связям с государственными органами British American Tobacco;



- Максим Курганский, директор по защите легального оборота продукции Центра развития перспективных технологий;



- Дмитрий Вяткин, генеральный директор группы компаний Puro Noble;



- Евгений Федотов, директор Fedotov Group.